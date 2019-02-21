Молодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать их
За помощью к полицейским обратился руководитель лесозаготовительной фирмы, расположенной в районе имени Лазо. Заявитель рассказал, что неизвестный взломал дверь одного из производственных помещений и вынес оттуда 30 метров электрического кабеля. Пострадавший оценил ущерб в 50 тысяч рублей.
- Оперативники взялись помочь директору и буквально в течение суток нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний житель поселка Хор. В его прошлом уже были проблемы с законом – мужчину привлекали к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Выяснилось, что подозреваемый сдал кабель в пункт приема металлолома. При этом он успел его переплавить. Обжигать провод помогал приятель, которому сельчанин пообещал небольшое вознаграждение. На продаже кабеля молодой человек заработал полторы тысячи рублей.
В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража». На время следствия он будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU