2019-02-21T08:17:42+03:00
Происшествия

Молодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать их

По версии следствия, кабель он украл в лесозаготовительной организации
Ольга КИВА
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Молодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать ихМолодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать ихФото: Олег УКЛАДОВ
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За помощью к полицейским обратился руководитель лесозаготовительной фирмы, расположенной в районе имени Лазо. Заявитель рассказал, что неизвестный взломал дверь одного из производственных помещений и вынес оттуда 30 метров электрического кабеля. Пострадавший оценил ущерб в 50 тысяч рублей.

- Оперативники взялись помочь директору и буквально в течение суток нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний житель поселка Хор. В его прошлом уже были проблемы с законом – мужчину привлекали к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснилось, что подозреваемый сдал кабель в пункт приема металлолома. При этом он успел его переплавить. Обжигать провод помогал приятель, которому сельчанин пообещал небольшое вознаграждение. На продаже кабеля молодой человек заработал полторы тысячи рублей.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража». На время следствия он будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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