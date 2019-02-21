Сельчанин в ЕАО обжег руки, пытаясь спасти свой дом от пожара

СЕГОДНЯ 08:56 2019-02-21T09:05:03+03:00

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Минувшим вечером, 20 февраля, пожарные отправились в поселок Волочаевка-1. Здесь горел частный дом, хозяин которого просто чудом не сгинул в огне. Мужчина спал, когда случилось возгорание. Он проснулся от того, что почувствовал запах дыма, а потом увидел всполохи на потолке. Погорелец не растерялся – вызвал пожарных, а пока те ехали, принялся сам тушить пожар.

- Справиться с огненной стихией у мужчины не получилось. Кроме того, он обжег руки. Когда сельчанин понял, что не в силах противостоять пожару, вышел на улицу и ждал огнеборцев там. Прибывшие пожарные успели остановить разгул огненной стихии, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

От пламени пострадали чердачное помещение, потолок и крыша. На месте работали сотрудники пожарной инспекции. Пока они изучают обстоятельства инцидента. По одной из версий, случилось замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU