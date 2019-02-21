Жуткое ДТП на Комсомольской трассе: ребенок в больнице, мама умерла

СЕГОДНЯ 08:23 2019-02-21T09:03:40+03:00

Машина несколько раз перевернулась и вылетела в кювет

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В минувшие сутки, 20 февраля, в районе 18 километра Комсомольской трассы случилась жуткая авария. Среди пострадавших ребенок, его отец и женщина, управлявшая минивэном Toyota bB. Мама малыша скончалась на месте происшествия.

По предварительной информации, автомобиль двигался по направлению из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. На полосу, по которой ехала машина, вылетела Toyota Cresta. Иномарки столкнулись. От удара Toyota bB несколько раз перевернулась и вылетела в кювет.

Как сообщил информированный источник, женщина, управлявшая минивэном, отделалась переломом ребер, мужчина сломал ногу, ребенка экстренно госпитализировали в больницу. Предварительно известно, что смертельная дорожная авария случилась из-за того, что водитель Toyota Cresta потерял контроль над дорогой и допустил выезд на встречку. Автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU