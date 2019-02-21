Невидимая тигриная семья из хабаровского заповедника не дает покоя туристу из Чехии

21 Февр. 09:25 2019-02-21T10:11:40+03:00

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Тигриная семья, которая обосновалась в национальном парке «Анюйский», вызвала неподдельный интерес не только у местной научной братии, но и у иностранцев. Так, чех Йиндрих Фанфрлик каждый год наведывается в заказник и не теряет надежды когда-нибудь своими глазами увидеть полосатого хищника и его детенышей.

- Приезд гостя спланировали заранее. Он вместе с научными сотрудниками заповедника отправился в западную часть нацпарка, в район рек Гола и Пихца. Там компания обосновалась в зимовье охотника-нанайца. Дальше была неделя походов - ежедневно исследователи проходили около 20 километров, расставляя фотоловушки и фиксируя следы самки с тигренком, меточные деревья и лежки. Кроме того, они провели тропление тигра, дойдя до берега незамерзающей речки, где следы оборвались, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В этот раз европейцу опять не повезло – он не увидел тигра. Однако энтузиазма у него от этого не убавилось – на следующий год он собирается вернуться и продолжит искать встречи с хищником.

ИСТОЧНИК KP.RU