В Хабаровске не торопятся расселить гнилой и покосившийся дом на улице Оборонной
Жилой дом №9 А на улице Оборонной в Хабаровске оказался в центре самых неприятных событий. Здешние жильцы семь лет ждут реконструкции постройки, однако со стороны городской власти пока никаких действий в этом направлении не было. Мало того, в администрации откорректировали постановление от 2013 года о реконструкции. Согласно правкам, отселение жильцов на время ремонтных работ отложили до 2025 года.
- Во время проверки выяснилось, что дом признали непригодным для проживания в 2013 году. Еще раз здание проинспектировали в 2018 году. К тому времени в помещениях появились следы гниения, а деформация несущих конструкций представляет непосредственную опасность для жильцов. Городскую администрацию обязали срочно расселить жильцов, но последние это требование выполнять не стали, сославшись на предусмотренный постановлением срок расселения до 2025 года, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Городские власти через суд обязали решить вопрос с расселением. Теперь у сотрудников мэрии есть только месяц, чтобы предоставить людям новое жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU