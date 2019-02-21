2019-02-21T10:10:32+03:00
Общество

В Хабаровске не торопятся расселить гнилой и покосившийся дом на улице Оборонной

Первые обещания о реконструкции жилья собственники услышали семь лет назад – с тех пор ничего не изменилось
Ольга КИВА
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В Хабаровске не торопятся расселить гнилой и покосившийся дом на улице ОбороннойВ Хабаровске не торопятся расселить гнилой и покосившийся дом на улице ОбороннойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жилой дом №9 А на улице Оборонной в Хабаровске оказался в центре самых неприятных событий. Здешние жильцы семь лет ждут реконструкции постройки, однако со стороны городской власти пока никаких действий в этом направлении не было. Мало того, в администрации откорректировали постановление от 2013 года о реконструкции. Согласно правкам, отселение жильцов на время ремонтных работ отложили до 2025 года.

- Во время проверки выяснилось, что дом признали непригодным для проживания в 2013 году. Еще раз здание проинспектировали в 2018 году. К тому времени в помещениях появились следы гниения, а деформация несущих конструкций представляет непосредственную опасность для жильцов. Городскую администрацию обязали срочно расселить жильцов, но последние это требование выполнять не стали, сославшись на предусмотренный постановлением срок расселения до 2025 года, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Городские власти через суд обязали решить вопрос с расселением. Теперь у сотрудников мэрии есть только месяц, чтобы предоставить людям новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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