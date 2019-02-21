2019-02-21T11:45:23+03:00
Общество

В Приморье согласились принять в дар хабаровского тигра Амура

Хищника и его документы уже готовят к отправке
Ольга КИВА
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В Приморье согласились принять в дар хабаровского тигра АмураВ Приморье согласились принять в дар хабаровского тигра АмураФото: Правительство Хабаровского края
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Власти Хабаровского края решили подарить соседнему Приморью тигра Амура. Свое предложение они озвучили и даже получили положительный ответ. В крае уже занимаются проектом постановления о передаче тигра в собственность Приморского края.

- Документ сейчас согласовывают в региональных министерствах. Когда формальности будут улажены, подписи на нем поставит губернатор. После этого весь комплект документов будет направлен в администрацию Приморского края, - сообщил Олег Ожегов, исполняющий обязанности министра имущественных отношений края.

Напомним, впервые разговор о том, что тигра подарят Приморскому краю, состоялся в начале прошлой недели. Предложение поступило от Сергея Фургала. При этом глава региона пояснил, что хищника лучше оставить жить там, где ему будет комфортнее. На данный момент тигр находится в приморском сафари-парке как имущество Хабаровского края, переданное на условиях временного хранения.

Отметим, популярность пришла к тигру в 2015 году, когда он неожиданно подружился с другим питомцем зоосада - козлом Тимуром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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