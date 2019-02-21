2019-02-21T11:37:21+03:00
Общество

В Хабаровском крае работой обеспечат «земских учителей»

Трудоустраивать педагогов будут в рамках специальной программы
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае работой обеспечат «земских учителей»В Хабаровском крае работой обеспечат «земских учителей»Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае, как и во всей стране, трудоустраивать педагогов будут по новой системе – в рамках программы «Земские учителя». Она заработает с 2020 года. Суть ее сводится к государственной поддержке учителей, которые изъявили желание жить и работать на селе.

- В рамках программы педагогам в возрасте до 35 лет будут выплачивать единовременную денежную выплату в один миллион рублей. Их можно будет потратить на покупку жилья, материалов для строительства и выплату ипотеки. При этом специалисту нужно будет отработать минимум пять лет. К слову, в Хабаровском крае 200 школ из 390 находятся в селах. Доля молодых учителей в регионе составляет более 24 процентов, - отметила Алла Кузнецова, министр образования и науки края.

Отметим, что с 2009 года специалистам, которые уезжают в удаленные и труднодоступные населенные пункты, выплачивают сберегательный капитал в размере 50 окладов. В совокупности это составляет более 500 тысяч рублей. В целом на господдержку из краевого бюджета потратили более 250 миллионов рублей, трудоустроили 723 специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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