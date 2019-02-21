В Хабаровске установят дорожные знаки повышенной прочности

21 Февр. 10:07 2019-02-21T10:07:14+03:00

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Изготавливать знаки теперь будут по межнациональным стандартам, которые приняли в связи со вступлением нашей страны в «Таможенный союз Евразийского экономического союза». По новым ГОСТам теперь в производстве надлежит применять металлические листы с толщиной оцинковки не менее чем в 20 микрон, когда как ранее использовался прокат с оцинковкой всего в 10-12 микрон.

- Такого металла нет во всем Хабаровском крае - у нас его просто не производят, - рассказал Владислав Чендаков, руководитель отдела ООО «ХабДорСнаб». - Пришлось закупать у челябинских металлургов. Знаки, изготовленные из него, служат на порядок дольше обычных - 10 лет вместо пяти.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, повысить срок службы дорожных указателей должно еще одно нововведение - ударопрочная пленка, создающая так называемую «маску» знака, то есть, само изображение, видимое пешеходам и водителям. Прежде чем быть наклеенной на металлическую основу, она проходит более серьезные, чем раньше, испытания на старение и устойчивость к агрессивной окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU