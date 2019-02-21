В Хабаровском крае осудят подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки

21 Февр. 12:03 2019-02-21T15:30:22+03:00

В Хабаровском крае осудят подростка, виновного в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

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Трагедия случилась в конце лета прошлого года в селе Князе-Волконское. 10-летняя школьница вышла из дома, чтобы покататься на роликах. Живой девочку больше никто из родных не видел.

Спустя время о пропаже ребенка узнала вся деревня. На ее поиски отправились не только соседи, но и волонтеры, а также сотрудники полиции. Четыре часа оперативных мероприятий, и глубокой ночью на тело девочки наткнулся активист поисково-спасательного отряда. Она уже не дышала. По внешним признакам можно было сделать вывод, что перед смертью несовершеннолетнюю изнасиловали.

На следующий день по подозрению в совершении тяжких преступлений задержали 15-летнего парня. Отрицать свою причастность он не стал. Сказал, что знал девочку и за день до убийства поругался с ней. Ему предъявили обвинения по трем статьям: «Убийство», «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера».

- По ходатайству следственных органов в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В ведомстве также отметили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU