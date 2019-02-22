Погода в Хабаровске на 22 февраля 2019 года: днем до +1 градуса, возможен снег

СЕГОДНЯ 01:53 2019-02-22T04:40:10+03:00

Погода в Хабаровске на 22 февраля 2019 года: днем до +1 градусов, возможен снег Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

В столице ЕАО также держится плюсовая температура

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По региону проходят холодные атмосферные фронты, поэтому рост температурного фона притормозится. Осадки возможны, хоть и слабые, зато в южных бесснежных районах. Это практически праздник!

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем +1+3.

В Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем -1+1.

В Бикине небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +1+3.

В Советской Гавани и Ванино небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -2-4.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -5-7.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -7-9.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -12-14.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -15-17.

ИСТОЧНИК KP.RU