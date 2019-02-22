2019-02-22T04:40:10+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 22 февраля 2019 года: днем до +1 градуса, возможен снег

В столице ЕАО также держится плюсовая температура
Никанор ШУЛЬЦ
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 22 февраля 2019 года: днем до +1 градусов, возможен снегПогода в Хабаровске на 22 февраля 2019 года: днем до +1 градусов, возможен снегФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
Изменить размер текста:

По региону проходят холодные атмосферные фронты, поэтому рост температурного фона притормозится. Осадки возможны, хоть и слабые, зато в южных бесснежных районах. Это практически праздник!

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем +1+3.

В Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем -1+1.

В Бикине небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +1+3.

В Советской Гавани и Ванино небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -2-4.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -5-7.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -7-9.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -12-14.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -15-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионерка в Хабаровске угодила под колеса авто посреди «зебры»
В Хабаровске нашли школы, утаившие данные об итоговой аттестации
Инвалидам в Хабаровском крае помогают найти работу через специальный банк вакансий
В одном из хабаровских магазинов нашли недостачу и потеряли продавщицу
Приобретение сомнительное, но необходимое: состав «СКА-Хабаровск» пополнился двумя нападающими
Уставший путешественник из Тюмени уснул на вокзале в Хабаровске и лишился багажа
В ЕАО ищут, кого наказать за розлив креозота в селе Аур
Салют 23 февраля 2019 года в Хабаровске: во сколько начнется и где смотреть
В Хабаровском крае построили завод по вторичной переработке полимеров
В команду «СКА-Хабаровск» пришли два новых игрока
Пожар и порыв трубы одновременно случились ночью в аптеке в Биробиджане
Чиновницу из Комсомольска разлучили с Lexus из-за большой разницы в семейных доходах и расходах
В Хабаровском крае обсудили работодателей, у которых по-прежнему есть долги по зарплате
Бывшие уголовники чуть не оставили без лифта целую многоэтажку в Хабаровске
Под Биробиджаном ракетчики в пух и прах разбили условного противника
Современный Мазай в Хабаровском крае расставил силки в заповедных лесах на благо зайцев
Десятки детсадовцев в Хабаровске получили красные береты «орлят»
Без холодной воды 22 февраля остались четыре дома в Хабаровске
Сварщик в Хабаровске по выходным «зарабатывал» на карманных кражах
В Хабаровском крае осудят подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки
В Приморье согласились принять в дар хабаровского тигра Амура
В Хабаровском крае работой обеспечат «земских учителей»
В Хабаровске установят дорожные знаки повышенной прочности
В Хабаровске не торопятся расселить гнилой и покосившийся дом на улице Оборонной
Невидимая тигриная семья из хабаровского заповедника не дает покоя туристу из Чехии
Сельчанин в ЕАО обжег руки, пытаясь спасти свой дом от пожара
Жуткое ДТП на Комсомольской трассе: ребенок в больнице, мама умерла
Молодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать их