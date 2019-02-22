Сварщик в Хабаровске по выходным «зарабатывал» на карманных кражах

СЕГОДНЯ 02:28 2019-02-22T04:39:09+03:00

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В Хабаровске зачитали приговор рабочему одного из заводов. Мужчина трудился сварщиком, периодически брал выходные на работе. У него родился необычный план, как отдохнуть и обогатиться одновременно. Он ходил по рынкам и торговым центрам и усовершенствовал свой навык карманных краж.

- Горожанина задержали после того, как он стянул у пенсионерки три с половиной тысячи рублей. На свою беду, пожилая женщина имела неосторожность оставить кошелек с деньгами на прилавке, пока складывала продукты. Однако продавщица заметила, что фигурант вытаскивает купюры и окликнула его. Мужчина вынул четыре с половиной тысячи рублей, побежал, но по пути выронил одну банкноту номиналом в тысячу рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Позже выяснилось, что задержанный не раз попадал в поле зрения полицейских из-за карманных краж. У него есть судимость за имущественные преступления. С учетом этих обстоятельств суд приговорил хабаровчанина к лишению свободы на срок до трех лет. Наказание фигурант будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU