Без холодной воды 22 февраля остались четыре дома в Хабаровске

СЕГОДНЯ 02:54 2019-02-22T04:38:07+03:00

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Утро 22 февраля оказалось не таким радостным для жильцов пяти домов. Так, без холодной воды остались дома №12 А, 12 Б, 12 В по улице Путевой и №4 В по улице Калараша. Причиной коммунального происшествия стала течь на водопроводе. Также из-за порыва нет горячей воды в многоэтажке №9 на улице Шмидта.

Как сообщили в городской администрации, в минувшие сутки дворы и улицы убирали с помощью 86 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, в том числе ночью задействовали 15 машин. С дорог и улиц города вывезли почти 340 кубометров песка и мусора. Сегодня, 22 февраля, наводить порядок с краевой столице будут с помощью 57 единиц спецтехники и 56 рабочих.

За неправильную парковку с городских улиц эвакуировали на штрафстоянку 27 автомобилей. По информации, предоставленной единой городской диспетчерской службой, 21 февраля случилось 56 дорожных аварий, пять пожаров, 19 возгораний. Горожане вызывали по номеру «03» скорую помощь 730 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU