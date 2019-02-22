Десятки детсадовцев в Хабаровске получили красные береты «орлят»

СЕГОДНЯ 03:17 2019-02-22T04:36:47+03:00

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В Хабаровске прошла церемония посвящения детсадовцев в «орлята». Это военно-патриотическое движение, которое представляет собой подготовительный этап для вступления в ряды «Юнармии». К слову, юнармейцем ребенок может стать в восемь лет, а «орленком» - в пять.

- Церемония посвящения прошла в детском саду №184, расположенном на улице Подгаева. Во время мероприятия ребята показали, как здорово умеют проходить полосу препятствий, и продемонстрировали строевую подготовку. Детсадовцам вручили красные «орлятские» береты. Возможно, эту идею с посвящением подхватят и в других детских садах, - прокомментировал Андрей Мухранов, начальник муниципального штаба движения «Юнармии» в Хабаровске.

Отметим, что в воспитании «орлят» основной акцент сделают на духовно - нравственном и патриотическом аспектах - детям с малых лет будут прививать любовь к Родине и родному краю.

ИСТОЧНИК KP.RU