2019-02-22T04:36:47+03:00
Общество

Десятки детсадовцев в Хабаровске получили красные береты «орлят»

Теперь эти дети – участники военно-патриотического движения
Ольга КИВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Десятки детсадовцев в Хабаровске получили красные береты «орлят»Десятки детсадовцев в Хабаровске получили красные береты «орлят»Фото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске прошла церемония посвящения детсадовцев в «орлята». Это военно-патриотическое движение, которое представляет собой подготовительный этап для вступления в ряды «Юнармии». К слову, юнармейцем ребенок может стать в восемь лет, а «орленком» - в пять.

- Церемония посвящения прошла в детском саду №184, расположенном на улице Подгаева. Во время мероприятия ребята показали, как здорово умеют проходить полосу препятствий, и продемонстрировали строевую подготовку. Детсадовцам вручили красные «орлятские» береты. Возможно, эту идею с посвящением подхватят и в других детских садах, - прокомментировал Андрей Мухранов, начальник муниципального штаба движения «Юнармии» в Хабаровске.

Отметим, что в воспитании «орлят» основной акцент сделают на духовно - нравственном и патриотическом аспектах - детям с малых лет будут прививать любовь к Родине и родному краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионерка в Хабаровске угодила под колеса авто посреди «зебры»
В Хабаровске нашли школы, утаившие данные об итоговой аттестации
Инвалидам в Хабаровском крае помогают найти работу через специальный банк вакансий
В одном из хабаровских магазинов нашли недостачу и потеряли продавщицу
Приобретение сомнительное, но необходимое: состав «СКА-Хабаровск» пополнился двумя нападающими
Уставший путешественник из Тюмени уснул на вокзале в Хабаровске и лишился багажа
В ЕАО ищут, кого наказать за розлив креозота в селе Аур
Салют 23 февраля 2019 года в Хабаровске: во сколько начнется и где смотреть
В Хабаровском крае построили завод по вторичной переработке полимеров
В команду «СКА-Хабаровск» пришли два новых игрока
Пожар и порыв трубы одновременно случились ночью в аптеке в Биробиджане
Чиновницу из Комсомольска разлучили с Lexus из-за большой разницы в семейных доходах и расходах
В Хабаровском крае обсудили работодателей, у которых по-прежнему есть долги по зарплате
Бывшие уголовники чуть не оставили без лифта целую многоэтажку в Хабаровске
Под Биробиджаном ракетчики в пух и прах разбили условного противника
Современный Мазай в Хабаровском крае расставил силки в заповедных лесах на благо зайцев
Без холодной воды 22 февраля остались четыре дома в Хабаровске
Сварщик в Хабаровске по выходным «зарабатывал» на карманных кражах
Погода в Хабаровске на 22 февраля 2019 года: днем до +1 градуса, возможен снег
В Хабаровском крае осудят подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки
В Приморье согласились принять в дар хабаровского тигра Амура
В Хабаровском крае работой обеспечат «земских учителей»
В Хабаровске установят дорожные знаки повышенной прочности
В Хабаровске не торопятся расселить гнилой и покосившийся дом на улице Оборонной
Невидимая тигриная семья из хабаровского заповедника не дает покоя туристу из Чехии
Сельчанин в ЕАО обжег руки, пытаясь спасти свой дом от пожара
Жуткое ДТП на Комсомольской трассе: ребенок в больнице, мама умерла
Молодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать их