Современный Мазай в Хабаровском крае расставил силки в заповедных лесах на благо зайцев

СЕГОДНЯ 03:46 2019-02-22T04:34:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В заповедных лесах Хабаровского края поймали очередного оригинального нарушителя. Госинспекторы слушали разные оправдания тех, кто упорно пытается ловить зверей в заказниках, но житель села Ильинка их удивил. Мужчина сказал, что ухаживает за участком земли и старается спасти зверушек от бездомных собак. При этом он расставил петли на заячьих тропах и соорудил солонцы.

- Нарушителя обнаружили в лесу заказника «Хехцирский». Он хаотично и с опаской передвигался между деревьями. Такое поведение показалось подозрительным – с ним решили побеседовать, а заодно и осмотреть близлежащую территорию. При обследовании и обнаружили «средства защиты» животных, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Ранее егеря обнаружили машину нарушителя в районе станции Садовая. При осмотре места парковки ничего подозрительного не нашли. Сельчанин до последнего уверял, что расставил силки на благо зверей. Однако это оправдание госинспекторы не приняли, ему пришлось рассказать о своих истинных намерениях. В отношении несостоявшегося охотника составили административный протокол. Расследование инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU