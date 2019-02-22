Бывшие уголовники чуть не оставили без лифта целую многоэтажку в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:34 2019-02-22T06:49:12+03:00

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К полицейским в Хабаровске обратился председатель ТСЖ. Он рассказал, что в одном из домов пропали противовесы для лифта, которые находились на лестничной площадке. Их туда перенесли во время ремонта подъемной конструкции. Когда мастер пришел выполнить свою работу, то не нашел этих элементов. Заявитель оценил ущерб в 27 тысяч рублей.

- По предварительной информации, в краже противовесов для лифта подозревают двух хабаровчан – 26 и 36 лет. Их уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. На этот раз в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

При обыске у подозреваемых нашли похищенное имущество, которое уже вернули законному владельцу. Одного из задержанных оставили на свободе и взяли с него подписку о невыезде, второй пока находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU