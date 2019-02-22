2019-02-22T06:47:54+03:00
Общество

В Хабаровском крае обсудили работодателей, у которых по-прежнему есть долги по зарплате

Одни постепенно рассчитываются с сотрудниками, у других задолженность не сокращается вовсе
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае обсудили работодателей, у которых по-прежнему есть долги по зарплатеВ Хабаровском крае обсудили работодателей, у которых по-прежнему есть долги по зарплатеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае вновь обсудили ситуацию с долгами по заработной плате. Так, в регионе есть компании, которые постепенно рассчитываются с сотрудниками, и организации, чья задолженность не снижается. Во втором случае речь, как правило, идет о предприятиях - банкротах, которые могут найти деньги только за счет продажи имущества.

- Чтобы ситуация начала меняться, необходимо привлекать к работе органы местного самоуправления. Так, в районах сейчас действуют комиссии, задача которых при первых признаках возможного возникновения задолженности по заработной плате подключиться к решению проблем. Кроме того, продолжим работы с надзорными и правоохранительными органами, чтобы вовремя пресекать всевозможные «серые схемы» и умышленное доведение предприятий до банкротства, - отметил Игорь Аверин, первый заместитель председателя правительства края.

Среди компаний-должников по заработной плате коммунальное предприятие в Советской Гавани. Местные жители рассказали губернатору, что долг предприятия сегодня составляет больше трех с половиной миллионов рублей. Деньги ждут 58 сотрудников. Среди компаний, которые стараются рассчитаться с работниками, правопреемник бывшего «Дальспецстроя» - ГВСУ №6 и ООО «Строительно-дорожные машины». Долг первого сегодня составляет 10 миллионов рублей, второго – шесть с половиной миллионов рублей. Также полностью погасили долги компании ОАО «Амурвзрывпром» и Хлебозавод №3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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