Пожар и порыв трубы одновременно случились ночью в аптеке в Биробиджане

СЕГОДНЯ 06:27 2019-02-22T06:46:24+03:00

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В ночь с 20 на 21 февраля пожарные оперативно отправились тушить пожар в ветеринарной аптеке. Происшествие случилось в доме на улице Советской, торговая точка находилась на цокольном этаже. Подмогу вызвали очевидцы, которые заметили, что из помещения валит дым.

- Прибывшие пожарные провели разведку горящей аптеки. Кроме того, из подъезда самого жилого дома эвакуировали 17 человек. Огонь ликвидировали, не дав ему распространиться на квартиры, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, в результате пожара в одном из помещений опалилась электропроводка, пострадала бытовая техника, обвалился подвесной потолок, повреждены смежные помещения и товары, которые там находились. Кроме того, во время пожара прорвало трубу. Сотрудники пожарной инспекции уже осмотрели место происшествия. Причины пожара и ущерб, нанесённый пламенем, пока устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU