2019-02-22T06:45:06+03:00
Общество

Чиновницу из Комсомольска разлучили с Lexus из-за большой разницы в семейных доходах и расходах

Женщина смогла купить машину, на которую по идее не должно было хватить денег
Ольга КИВА
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Чиновницу из Комсомольска разлучили с Lexus из-за большой разницы в семейных доходах и расходахЧиновницу из Комсомольска разлучили с Lexus из-за большой разницы в семейных доходах и расходахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель начальника отдела судебных приставов из Комсомольска оказалась в центре неприятных событий из-за машины Lexus. Авто они вместе с супругом прикупили за 4,2 миллиона рублей. Женщина, являясь госслужащей, должна была отчитаться о расходах. Это требование законодательства вступает в силу, если стоимость покупки превышает совокупный доход семьи, полученный за три последних года.

- Во время проверки выяснили, что сотрудница отдела судебных приставов оформила покупку в 2017 году. Совокупный доход супругов за 2014-2016 годы составил в полтора раза меньше стоимости транспортного средства. Женщина не представила доказательства того, что машина куплена на законные доходы, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Что делать с нарушительницей, решал суд. Служители Фемиды полностью удовлетворили иск прокурора и постановили обратить машину в доход государства. На автомобиль уже наложили арест.

Решение суда пока не вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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