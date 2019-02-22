2019-02-22T09:48:57+03:00
Спорт

В команду «СКА-Хабаровск» пришли два новых игрока

К «армейцам» вернулся Эдуард Булия и присоединился Никита Балахонцев
Ольга КИВА
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В команду «СКА-Хабаровск» пришли два новых игрокаВ команду «СКА-Хабаровск» пришли два новых игрокаФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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В команде «СКА-Хабаровск» прибыло новых игроков. Хотя, в принципе, новый только один, второй просто вернулся к «армейцам». Так, за хабаровскую команду теперь будет выступать в качестве нападающего Никита Балахонцев. 16-летнему воспитаннику ЦПЮФ «СКА-Хабаровск» достался номер 69, под которым ранее выступал Денис Дедечко, экс-капитан хабаровчан, украинский легионер.

- Второй новый-старый футболист - Эдуард Булия, который выступал за «армейцев» в сезоне 2016-2017 годов. Он провел 24 матча и забил один гол. После этого Эдуард вернулся в ярославский «Шинник», с которым состоялись 22 игры, на счету два гола. Форварду присвоили игровой номер 37, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Вкратце об игроках. Эдуард Булия родился в Иванове 19 мая 1991 года. Начал карьеру в «Текстильщике» в 2009 году, а через год дебютировал в составе «Шинника». Далее Эдуард играл за команды «Кооператор» из Ивановской области и «Динамо» из Костромы. В 2013 году перешел в ПФЛ «Север», год спустя – в «Текстильщик», еще через год вернулся в «Шинник». 2016-2017 годы выступал за «СКА-Хабаровск», затем снова вернулся в «Шинник».

Никита Балахонцев родился 1 октября 2002 года. Воспитанник ЦПЮФ ФК «СКА-Хабаровск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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