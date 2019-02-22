В Хабаровском крае построили завод по вторичной переработке полимеров

СЕГОДНЯ 07:28 2019-02-22T09:47:26+03:00

На предприятии будут перерабатывать пластиковые бутылки и крышки, а также производить водосточные системы

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В Хабаровском крае начнет работать завод по вторичной переработке полимеров. Новое предприятия разместилось на площадке «Ракитное» в ТОСЭР «Хабаровск». Старт производства запланировали на март этого года.

- На заводе установили современное оборудование для измельчения вторичного пластика в гранулы и последующего их уплотнения. Здесь создали 12 высокопроизводительных рабочих мест. Во время испытаний специалисты проверят, как пройдет процесс отбора проб и обработка данных. Также они проведут сверку результатов с нормативами и выполнят регистрацию данных. В качестве сырья будут использовать пластиковые бутылки, крышки и полиэтиленовые пакеты, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в этот проект инвестировали больше 130 миллионов рублей. В рамках его реализации также планируют ввести в работу линию по производству пластиковых водосточных систем и теплоизоляционных плит.

ИСТОЧНИК KP.RU