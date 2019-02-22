В Хабаровском крае построили завод по вторичной переработке полимеров
В Хабаровском крае начнет работать завод по вторичной переработке полимеров. Новое предприятия разместилось на площадке «Ракитное» в ТОСЭР «Хабаровск». Старт производства запланировали на март этого года.
- На заводе установили современное оборудование для измельчения вторичного пластика в гранулы и последующего их уплотнения. Здесь создали 12 высокопроизводительных рабочих мест. Во время испытаний специалисты проверят, как пройдет процесс отбора проб и обработка данных. Также они проведут сверку результатов с нормативами и выполнят регистрацию данных. В качестве сырья будут использовать пластиковые бутылки, крышки и полиэтиленовые пакеты, - рассказали в пресс-службе правительства края.
Отметим, что в этот проект инвестировали больше 130 миллионов рублей. В рамках его реализации также планируют ввести в работу линию по производству пластиковых водосточных систем и теплоизоляционных плит.
ИСТОЧНИК KP.RU