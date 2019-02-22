СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-22T09:46:29+03:00

Салют 23 февраля 2019 года в Хабаровске: во сколько начнется и где смотреть Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Хабаровске идут последние приготовления к празднованию Дню защитника Отечества. Главной «фишкой» праздника по традиции станет салют. К слову, в этом году военные подготовили 380 салютных залпов и 240 холостых снарядов, которые нужны для создания праздничного шумового эффекта.

- Салют 23 февраля 2019 года в Хабаровске начнется в 21:00 на стадионе имени Ленина. Разноцветные россыпи в вечернем небе обеспечат артиллеристы Восточного военного округа. Бойцы до автоматизма отработали запуск праздничного салюта накануне, 19 февраля, - рассказали в КГУП «Недвижимость».

Отметим, что 23 февраля в 13:00 на набережной пройдут состязания по силовому многоборью. Также в торжественный день желающие смогут посмотреть боевую технику, а самых маленьких гостей праздника накормят настоящей армейской кашей. К слову, синоптики обещают, что в этот день будет по-весеннему тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU