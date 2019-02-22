СЕГОДНЯ 08:22 2019-02-22T08:22:47+03:00

В ЕАО ищут, кого наказать за розлив креозота в селе Аур ФОТО: Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура

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В Смидовичском районе в ЕАО случилось экологическое происшествие - в селе Аур произошел разлив креозота. По предварительной информации, инцидент случился из-за того, что ливневая канализация, принадлежавшая когда-то Аурскому шпалопропиточному заводу, была переполнена дренажными водами. Когда для жидкости совсем не осталось места, она просто вылилась наружу.

- Разлившуюся в селе Аур сильнопахнущую маслянистую жидкость не могли оставить без внимания в природоохранной прокуратуре. Проверку уже провели, расследование этого инцидента продолжается, - рассказали в пресс-службе Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Во ходе разбирательств правоохранители постараются оценить действия хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды. Итогом этой работы будет признание наличия или отсутствия оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU