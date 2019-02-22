Приобретение сомнительное, но необходимое: состав «СКА-Хабаровск» пополнился двумя нападающими

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-22T09:44:42+03:00

Первый, это уже выступавший за армейцев Эдуард Булия, второй, воспитанник местного ЦПЮФ Никита Балахонцев

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Нападающие, это те, кто сегодня жизненно необходим хабаровскому клубу, если его руководство действительно хочет дойти до стыковочных матчей. Возможность такая есть – разница очков между четвертым местом в турнирной таблице и 12 – где находится «СКА-Хабаровск» - минимальная. Всего пять очков – три-четыре удачных игры, и у армейцев появится реальный шанс выйти в Премьер-Лигу. Но для того, чтобы набирать очки, надо забивать.

— Главная проблема — найти качественного нападающего, - отмечает Вадим Евсеев, главный тренер хабаровской команды. - Был Секульски — ушел. Выкручиваемся, как можем. Руководство старается, ищет.

И вот сегодня, накануне первой весенней игры клуба, в заявку армейцев было внесено двое футболистов. Это Эдуард Булия, который уже выступал за «СКА-Хабаровск» в позапрошлом сезоне. Так что жители краевого центра его хорошо знают. Играть он будет под номером 37. И 16-летний воспитанник ЦПЮФ «СКА-Хабаровск» Никита Балахонцев. Ему достался номер Дениса Дедечко – 69.

- Неоднозначный нападающий, - комментируют болельщики назначение Эдуарда Булия. - Не хочется выражать негатив. Но голевая статистика смущает. Но все равно, успехов!

В 2016 году Эдуард сыграл за «СКА-Хабаровск» 24 матча и забил 1 гол. В этом сезоне за «Шинник» он провел 22 матча и забил 2 мяча.

ИСТОЧНИК KP.RU