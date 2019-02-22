Уставший путешественник из Тюмени уснул на вокзале в Хабаровске и лишился багажа

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-22T09:42:44+03:00

Изменить размер текста: A A

За помощью к полицейским Хабаровска обратился житель Тюмени. Мужчина рассказал, что проездом в краевой столице и что его обокрали. Он ждал своего поезда в зале ожидания на железнодорожном вокзале. Дорога изрядно его вымотала, и пассажир от усталости просто валился с ног. В какой-то момент сон окончательно мужчину одолел, и тот уснул.

- Когда заявитель проснулся, то не обнаружил своего багажа на прежнем месте. Он утверждал, что у него пропали ноутбук, фотоаппарат, жесткие диски и 300 рублей. В общей сложности потерпевший оценил ущерб в 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Подозреваемого в краже скоро поймали. В отношении него уже возбудили уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU