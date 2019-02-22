В Хабаровске подробно расскажут о выплатах на первенцев

22 Февр. 14:30 2019-02-22T14:30:10+03:00

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У молодых родителей возникает немало вопросов, связанных получение выплат на первенцев. Мамам и папам готовы рассказать максимально подробно об этой процедуре по телефону «Горячей линии», которая будет работать 28 февраля с 10:00 до 17:00. Специалисты краевого министерства социальной защиты населения принимают звонки по номеру (4212) 32-83-17.

Напомним, что выплаты полагаются семьям, в которых первый ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. кроме этого, сумма среднедушевого дохода не может превышать прожиточный минимум более чем в полтора раза. С января 2019 года максимально допустимая сумма, принимаемая для расчета выплаты - 21 тысяча 201 рубль.

Также отметим, что с 1 января 2019 года выплату на первенца в Хабаровском крае увеличили почти на 700 рублей - итоговая сумма составляет чуть больше 14 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU