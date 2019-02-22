СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-22T12:23:05+03:00

Пенсионерка в Хабаровске угодила под колеса авто посреди «зебры» Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Накануне, 21 февраля, в Индустриальном районе Хабаровска случилась дорожная авария, в которой пострадала 77-летняя женщина. Пенсионерка с утра отправилась по делам. По пути ей нужно было перейти дорогу на проспекте 60-летия Октября. Там-то она и угодила под колеса иномарки. При этом горожанка шла по «зебре».

Как сообщил информированный источник, водитель дождался приезда автоинспекторов и прошел процедуру медицинского освидетельствования. Экспертиза показала, что он был трезв. Кроме того, известно, что стаж вождения у него шесть лет.

Потерпевшей вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи выполнили все необходимые процедуры на месте, а после доставили пенсионерку в одну из городских больниц. У горожанки диагностировали закрытый перелом нижней трети левой малоберцовой кости без смещения. Лечиться женщина будет амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU