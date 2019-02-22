В одном из хабаровских магазинов нашли недостачу и потеряли продавщицу

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-22T12:54:35+03:00

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За помощью к полицейским в Хабаровске обратился владелец одного из магазинов. Мужчина рассказал, что проводил у себя в организации ревизию и обнаружил недостачу в 77 тысяч рублей. Сам бизнесмен подозревал в краже молодую продавщицу, которую незадолго до ревизии принял на работу.

- Оперативники задержали девушку, на которую указал потерпевший. Фигурантке 22 года, до сих пор к уголовной ответственности не привлекалась. По версии следствия, подозреваемая в течение трех месяцев похищала из кассы деньги, которые потом тратила по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении девушки завели уголовное дело по статье «Кража». На время разбирательств она останется на свободе под подпиской о невыезде. Если в суде ее вину докажут, она может угодить в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU