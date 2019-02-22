Инвалидам в Хабаровском крае помогают найти работу через специальный банк вакансий

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-22T11:13:54+03:00

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В Хабаровском крае инвалидам трудоспособного возраста помогают найти работу. Сегодня в регионе соискателей из этой категории 23 тысячи 307 человек, из них трудоустроены почти пять с половиной тысяч человек. Сегодня быстро найти работу для человека с ограниченными возможностями здоровья возможно с помощью специального банка вакансий, в котором собраны предложения работодателей.

- Кроме того, во время трудоустройства проводят сопровождение соискателей. За каждым кандидатом закрепляют наставника, который помогает правильно применять на практике знания и навыки, поддерживает подопечного морально, - рассказали в краевом комитете по труду и занятости.

Отметим, что в рамках помощи инвалидам при трудоустройстве, в регионе также ввели квотирование рабочих мест. Это значит, что вакансии обязаны предоставлять работодатели со штатным расписанием не менее 35 человек. Квота составляет три процента от среднесписочной численности работников.

ИСТОЧНИК KP.RU