2019-02-22T11:13:54+03:00
Общество

Инвалидам в Хабаровском крае помогают найти работу через специальный банк вакансий

При трудоустройстве соискателей также будут сопровождать
Ольга КИВА
Поделиться:
Инвалидам в Хабаровском крае помогают найти работу через специальный банк вакансийИнвалидам в Хабаровском крае помогают найти работу через специальный банк вакансийФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае инвалидам трудоспособного возраста помогают найти работу. Сегодня в регионе соискателей из этой категории 23 тысячи 307 человек, из них трудоустроены почти пять с половиной тысяч человек. Сегодня быстро найти работу для человека с ограниченными возможностями здоровья возможно с помощью специального банка вакансий, в котором собраны предложения работодателей.

- Кроме того, во время трудоустройства проводят сопровождение соискателей. За каждым кандидатом закрепляют наставника, который помогает правильно применять на практике знания и навыки, поддерживает подопечного морально, - рассказали в краевом комитете по труду и занятости.

Отметим, что в рамках помощи инвалидам при трудоустройстве, в регионе также ввели квотирование рабочих мест. Это значит, что вакансии обязаны предоставлять работодатели со штатным расписанием не менее 35 человек. Квота составляет три процента от среднесписочной численности работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионерка в Хабаровске угодила под колеса авто посреди «зебры»
В Хабаровске нашли школы, утаившие данные об итоговой аттестации
В одном из хабаровских магазинов нашли недостачу и потеряли продавщицу
Приобретение сомнительное, но необходимое: состав «СКА-Хабаровск» пополнился двумя нападающими
Уставший путешественник из Тюмени уснул на вокзале в Хабаровске и лишился багажа
В ЕАО ищут, кого наказать за розлив креозота в селе Аур
Салют 23 февраля 2019 года в Хабаровске: во сколько начнется и где смотреть
В Хабаровском крае построили завод по вторичной переработке полимеров
В команду «СКА-Хабаровск» пришли два новых игрока
Пожар и порыв трубы одновременно случились ночью в аптеке в Биробиджане
Чиновницу из Комсомольска разлучили с Lexus из-за большой разницы в семейных доходах и расходах
В Хабаровском крае обсудили работодателей, у которых по-прежнему есть долги по зарплате
Бывшие уголовники чуть не оставили без лифта целую многоэтажку в Хабаровске
Под Биробиджаном ракетчики в пух и прах разбили условного противника
Современный Мазай в Хабаровском крае расставил силки в заповедных лесах на благо зайцев
Десятки детсадовцев в Хабаровске получили красные береты «орлят»
Без холодной воды 22 февраля остались четыре дома в Хабаровске
Сварщик в Хабаровске по выходным «зарабатывал» на карманных кражах
Погода в Хабаровске на 22 февраля 2019 года: днем до +1 градуса, возможен снег
В Хабаровском крае осудят подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки
В Приморье согласились принять в дар хабаровского тигра Амура
В Хабаровском крае работой обеспечат «земских учителей»
В Хабаровске установят дорожные знаки повышенной прочности
В Хабаровске не торопятся расселить гнилой и покосившийся дом на улице Оборонной
Невидимая тигриная семья из хабаровского заповедника не дает покоя туристу из Чехии
Сельчанин в ЕАО обжег руки, пытаясь спасти свой дом от пожара
Жуткое ДТП на Комсомольской трассе: ребенок в больнице, мама умерла
Молодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать их