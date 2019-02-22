2019-02-22T17:56:09+03:00
Происшествия

В Хабаровске в аварии с пьяным водителем без прав пострадали четыре человека

Интересно, что, скорее всего, в случившемся он не виновен
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровске в аварии с пьяным водителем без прав пострадали четыре человекаВ Хабаровске в аварии с пьяным водителем без прав пострадали четыре человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске вечером 22 февраля случилась авария с участием пьяного водителя, который, плюс ко всему, был еще и лишен водительских прав. Произошло все в Южном микрорайоне на улице Суворова.

Как сообщает сетевое издание PROkhab.ru, участниками аварии стали два Nissana. По предварительным данным, водитель на Bluebird двигался от промзоны в сторону проспекта 60-летия Октября. В какой-то момент автоледи на Presea выезжала из остановочного кармана и решила совершить разворот. После этого и произошло столкновение. В Bluebird на момент аварии находились три человека, двоих из них пришлось доставать из машины с помощью спасателей. Водитель получил перелом пяточной кости, занимавший соседнее кресло пассажир, сломал берцовую кость, а еще один пассажир получил сотрясение мозга. Автолюбительница на Presea ушибла голень, колено и грудную клетку.

Интересно, что мужчина за рулем Bluebird был не только пьян, но еще и лишен прав за езду в нетрезвом виде. Но виновным, скорее всего, признают не его, а автоледи с Presea. Женщина не уступила дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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