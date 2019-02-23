2019-02-23T02:35:58+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 23 февраля 2019 года: днем до +1 градусов, без осадков

В регион пришла настоящая весна
Александра ШОПЕНКО
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Погода в Хабаровске на 23 февраля 2019 года: днем до +1 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 23 февраля 2019 года: днем до +1 градусов, без осадковФото: Александра ШОПЕНКО
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем 0+2.

В Хабаровске тоже без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -1+1.

В Бикине синоптики осадки не прогнозируют. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем 0+2.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -2-4.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -4-6.

В Чегдомыне осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -5-7.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -11-13.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -14-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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