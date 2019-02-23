Погода в Хабаровске на 23 февраля 2019 года: днем до +1 градусов, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем 0+2.
В Хабаровске тоже без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -1+1.
В Бикине синоптики осадки не прогнозируют. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем 0+2.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -2-4.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -4-6.
В Чегдомыне осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -5-7.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -11-13.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -14-16.
ИСТОЧНИК KP.RU