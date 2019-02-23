Экс-работник техникума в Хабаровском крае украл стройматериалы и выгодно продал
В Советской Гавани за мошенничество осужден бывший рабочий по комплексному обслуживанию здания местного промышленно-технологического техникума. Мужчина должен был организовать текущий ремонт здания и проконтролировать процесс, но верх взяла тяга к сиюминутной наживе.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, у мужчины была на руках доверенность, по которой он получал материалы для строительства и ремонта в магазине. Предъявив документ, он забрал товара на 60 тысяч рублей. И все, якобы, для техникума.
Но до учебного заведения мужчина стройматериалы не донес - все распродал. Деньги потратил на личные нужды.
- Вину подсудимый признал полностью. Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ. Решение вступило в законную силу, - отметили в ведомстве.
Также осужденному предстоит полностью возместить ущерб техникуму.
ИСТОЧНИК KP.RU