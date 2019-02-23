2019-02-23T04:13:18+03:00
Происшествия

Экс-работник техникума в Хабаровском крае украл стройматериалы и выгодно продал

Ущерб администрация учебного заведения оценила в 60 тысяч рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Экс-работник техникума в Хабаровском крае украл стройматериалы и выгодно продалЭкс-работник техникума в Хабаровском крае украл стройматериалы и выгодно продалФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Советской Гавани за мошенничество осужден бывший рабочий по комплексному обслуживанию здания местного промышленно-технологического техникума. Мужчина должен был организовать текущий ремонт здания и проконтролировать процесс, но верх взяла тяга к сиюминутной наживе.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, у мужчины была на руках доверенность, по которой он получал материалы для строительства и ремонта в магазине. Предъявив документ, он забрал товара на 60 тысяч рублей. И все, якобы, для техникума.

Но до учебного заведения мужчина стройматериалы не донес - все распродал. Деньги потратил на личные нужды.

- Вину подсудимый признал полностью. Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ. Решение вступило в законную силу, - отметили в ведомстве.

Также осужденному предстоит полностью возместить ущерб техникуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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