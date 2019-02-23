Бывшего полпреда президента на Сахалине задержали за границей

СЕГОДНЯ 05:50 2019-02-23T05:50:34+03:00

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В Кишеневе 22 февраля был задержан бывший полномочный представитель президента РФ на Сахалине, который в России проходил по делу об экстремизме. Причина, по которой силовики заинтересовались 67-летним экс-чиновником, неизвестна.

Правоохранители Молдавии эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

Виталий Гулий трудился на посту полпреда в Сахалинской области с 1991 по 1993 год. Затем стал заместителем главы управления по координации полномочных представителей президента России. В 2000 году работал в должности зама полпреда в ДФО Константина Пуликовского. В разное время занимал посты помощников члена Совфеда и депутата Госдумы.

В 2015 попал под следствие из-за своей книги, в которой изложил «исследование российского чиновничества». Следственный комитет обвинял Виталия Гулия в экстремизме. Однако в 2018 году уголовное дело было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU