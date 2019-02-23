Владимир Путин повысил в звании военного из Хабаровска

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-23T07:30:03+03:00

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Звание генерал-майора получил Сергей Клиндухов, начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба Восточного военного округа (ВВО). Соответствующий указ 22 февраля подписал президент России.

Сергей Клиндухов возглавляет службу радиоэлектронной борьбы с августа 2015 года. Свой воинский путь к звездам генерал-майора он начинал от командира взвода радиопомех. За время службы в Вооруженных силах, ему довелось командовать бригадами и батальонами.

Клиндухов неоднократно участвовал в военных операциях. В его копилке наград: медали Жукова, Суворова и Минобороны РФ.

Кстати, служба РЭБ ВВО отлично проявила себя во время масштабных военных учений «Восток-2018». 19 января этого года службе исполнилось десять лет. По итогам прошедшего года, она признана одной из лучших в Вооруженных силах.

ИСТОЧНИК KP.RU