2019-02-23T07:30:03+03:00
Политика

Владимир Путин повысил в звании военного из Хабаровска

Погоны сменил начальник одной из ключевых служб штаба ВВО
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Владимир Путин повысил в звании военного из ХабаровскаВладимир Путин повысил в звании военного из ХабаровскаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Звание генерал-майора получил Сергей Клиндухов, начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба Восточного военного округа (ВВО). Соответствующий указ 22 февраля подписал президент России.

Сергей Клиндухов возглавляет службу радиоэлектронной борьбы с августа 2015 года. Свой воинский путь к звездам генерал-майора он начинал от командира взвода радиопомех. За время службы в Вооруженных силах, ему довелось командовать бригадами и батальонами.

Клиндухов неоднократно участвовал в военных операциях. В его копилке наград: медали Жукова, Суворова и Минобороны РФ.

Кстати, служба РЭБ ВВО отлично проявила себя во время масштабных военных учений «Восток-2018». 19 января этого года службе исполнилось десять лет. По итогам прошедшего года, она признана одной из лучших в Вооруженных силах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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