2019-02-23T09:08:00+03:00
Общество

Соцсети сообщают о задержании депутата парламента Хабаровского края

Анонимы связывают с делом о попытке подкупа на выборах главы Хабаровского района
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Соцсети сообщают о задержании депутата парламента Хабаровского краяСоцсети сообщают о задержании депутата парламента Хабаровского краяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В социальных сетях активно распространяется информация о том, что депутата краевой Законодательной думы Егора Калинина в минувшую пятницу задержали силовики. Со ссылкой на источники, осведомители сообщают, что чиновника якобы «взяли» за попытку подкупить членов конкурсной комиссии на выборах главы Хабаровского района.

Информация своего подтверждения не нашла ни в региональном следкоме, который сослался на тайну следствия, ни в парламенте края. Однако и опровержения тоже получено не было.

Но кое-что все же удалось выяснить. В кулуарах люди шептались о том, что депутата могут привлечь после того, как, по некоторым данным, задержали главу крупного предприятия. Именно ему инкриминируют подкуп: якобы он был готов отдать свои кровные ради того, чтобы главой Хабаровского района стал господин Калинин.

На весь февраль, как рассказал источник, депутат взял отпуск, на работе в парламенте его ждут в начале марта. Собеседник добавил, что в случае, если информация будет подтверждена, Егора Калинина ждет приостановка членства в правящей партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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