2019-02-24T02:50:27+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 24 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков

В регионе становится все теплее
Мария ИГНАТЬЕВА
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Погода в Хабаровске на 24 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 24 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадковФото: Никанор ШУЛЬЦ
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В Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -0+2.

В Биробиджане тоже возможен снег. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем +1+3.

В Бикине синоптики не исключают вероятность небольших осадков из мокрого снега. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +3+5.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -11 -13. Днем 0 +2.

В Комсомольске-на-Амуре прогнозируют снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -11 -13. Днем -4 -6.

В Чегдомыне осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -12 -14. Днем -5-7.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью -22 -24. Днем -10 -12.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -25 -27. Днем -15 -17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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