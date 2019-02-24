В Хабаровске появились мемориальные доски героям России

СЕГОДНЯ 04:28 2019-02-24T04:54:42+03:00

В День защитника Отечества в краевой столице торжественно открыли памятные

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Благодаря активности ветеранов и при поддержке мэра Хабаровска, в городе появились мемориальные доски командующим войскам Дальневосточного военного округа, внесшим и продолжающим вносить значительный вклад в развитие войск нашего региона.

На памятных досках появилось три имени генерал полковников: Булгакова Владимира Васильевича, Суровикина Сергея Владимировича и Журавлева Александра Александровича. На мемориале увековечили и имя генерал – лейтенанта Жидко Геннадия Валерьевича.

К сожалению, герои России не смогли принять участие в церемонии, но все они просили передать, что следят за жизнью военного округа и выражают слова благодарности за то, что их помнят и уважают дальневосточники.

На торжественной церемонии мэр города Хабаровска Сергей Кравчук обратился к гражданам, принимавшим участие в мероприятии, и поздравил их с праздником Днем защитника Отечества.

- Сегодняшний день символизирует отношения военного восточного округа к своим командирам, генералам - героям РФ - рассказывает градоначальник. – Боевой опыт каждого командующего восточного военного округа высоко ценится. Это опыт не только воевать, но и опыт руководить, разговаривать с каждым, начиная от солдата и заканчивая старшим офицером. За ним всегда пойдут в бой, ему верят и его уважают. Этим качеством отличаются наши командующие дальневосточного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU