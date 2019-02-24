2019-02-24T08:55:14+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае спасатели нашли тело женщины, потушив ее дом

Деревянная постройка загорелась утром
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровском крае спасатели нашли тело женщины, потушив ее домВ Хабаровском крае спасатели нашли тело женщины, потушив ее домФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае, в поселке Хор сегодня утром, 24 февраля загорелся жилой частный дом. Спасатели выехали на место возгорания сразу же как получили сообщение о случившемся. Прибыв по адресу, пожарные приступили к разведке помещений и исследованию дома на очаг возгорания. Он находился в помещении рядом с печью. В постройке нашли тело женщины.

- Пожарные обнаружили пожилую женщина без признаков жизни. Ею оказалась хозяйка дома 1938 года рождения, - уточнили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В считанные минуты спасатели локализовали огонь, еще через час его уничтожили полностью. Пострадали от пламени: стена и мебель в комнате жилого дома на площади. Тушили дом шесть человек на двух единицах техники.

В причинах возгорания будут разбираться сотрудники госпожарнадзора, а выяснять нет ли криминальной подоплеки в случившемся предстоит следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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