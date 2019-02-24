В Комсомольске мужчина дал другу телефон позвонить и потерял обоих

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-24T11:17:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре за помощью к сотрудникам полиции обратился местный житель. Он рассказал полицейским, что у него украли телефон. Установить личность воришки труда не составило, имя назвал сам 51- летний потерпевший.

- Полицейские задержали по подозрению в этом преступлении 34-летнего горожанина. Приятеля заявителя. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские раскрыли и подробности случившегося. Они выяснили, что приятели вместе обедали в кафе. В какой-то момент подозреваемый попросил у товарища мобильник, чтобы сделать срочный звонок. Говорить по телефону он вышел на улицу, но обратно так и не вернулся.

Телефон он отдал не «передержку» знакомой. Сейчас гаджет ищут полицейские. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU