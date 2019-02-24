2019-02-24T12:35:42+03:00
Общество

В Хабаровск из Биробиджана экстренно доставили беременную женщину

Ее состоянии во время полета было стабильным
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровск из Биробиджана экстренно доставили беременную женщинуВ Хабаровск из Биробиджана экстренно доставили беременную женщинуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Хабаровские авиаторы МЧС доставили из Биробиджана в больницу краевой столицы беременную женщину. Сообщение о необходимости экстренной транспортировки поступило 23 февраля. Вечером того же дня специалисты перинатального центра сели в вертолет.

- Экипаж вертолета МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, с медицинским модулем, вылетел из Хабаровска в Биробиджан около 14:00. На его борту находилась бригада высококвалифицированных врачей краевого перинатального центра, - отметили в пресс - службе чрезвычайного ведомства.

Уже спустя несколько часов вертолет с беременной женщиной на борту совершил посадку в Хабаровске. Их встречали врачи на карете скорой помощи. Медики отвезли ее в больницу. Состояние пациентки во время полета не ухудшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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