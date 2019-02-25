2019-02-25T07:23:07+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Рига», 24 февраля: хабаровчане добыли последнюю победу в сезоне 2018/19

Впереди игры с «Динамо» и «Красной Армией»
Ольга КИВА
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Матч «Амур» - «Рига», 24 февраля: хабаровчане добыли последнюю победу в сезоне 2018/19 - Дальше по ходу игры «тигры» заметно приободрились и в начале второго периода смогли отыграться. Евгений Бабушкин идеально точно бросил в Ивана Белякова и от него шайба зашла в ворота, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур». За весь матч у гостей больше не получилось забить ни одного гола. Зато хабаровчане отправили в ворота соперников еще две шайбы – одну на 54-1 минуте, вторую на последней минуте игры. Хоккеисты покинули лед со счетом «3:1» в пользу команды «Амур». Впереди у «тигров» завершающий выезд в столичный регион и матчи с «Динамо» и «Красной Армией».Матч «Амур» - «Рига», 24 февраля: хабаровчане добыли последнюю победу в сезоне 2018/19 - Дальше по ходу игры «тигры» заметно приободрились и в начале второго периода смогли отыграться. Евгений Бабушкин идеально точно бросил в Ивана Белякова и от него шайба зашла в ворота, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур». За весь матч у гостей больше не получилось забить ни одного гола. Зато хабаровчане отправили в ворота соперников еще две шайбы – одну на 54-1 минуте, вторую на последней минуте игры. Хоккеисты покинули лед со счетом «3:1» в пользу команды «Амур». Впереди у «тигров» завершающий выезд в столичный регион и матчи с «Динамо» и «Красной Армией».Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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В минувшее воскресенье, 24 февраля, «тигры» провели последний матч в сезоне 2018/19. Игра прошла в «Платинум Арене». Началась она, мягко говоря, неважно для хозяев. Гости первыми успели забросить шайбу, однако на этом их везение и закончилось.

- Дальше по ходу игры «тигры» заметно приободрились и в начале второго периода смогли отыграться. Евгений Бабушкин идеально точно бросил в Ивана Белякова, и от него шайба зашла в ворота, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

За весь матч у гостей больше не получилось забить ни одного гола. Зато хабаровчане отправили в ворота соперников еще две шайбы – одну на 54-й минуте, вторую на последней минуте игры. Хоккеисты покинули лед со счетом «3:1» в пользу команды «Амур». Впереди у «тигров» завершающий выезд в столичный регион и матчи с «Динамо» и «Красной Армией».

ИСТОЧНИК KP.RU

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