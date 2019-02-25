2019-02-25T07:24:53+03:00
Общество

Чиновникам в Хабаровском крае не понравилось, что они должны установить дорожные знаки

В администрации Советско-Гаванского района три раз пытались обжаловать решение суда, но ничего не получилось
Ольга КИВА
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Чиновникам в Хабаровском крае не понравилось, что они должны установить дорожные знакиЧиновникам в Хабаровском крае не понравилось, что они должны установить дорожные знакиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрацию Советско-Гаванского района обязали установить дорожные знаки на участке дороги «Подъезд к рабочему поселку Заветы Ильича и поселку Меньшиково». Их отсутствие создает угрозу жизни и здоровью тех, кто здесь ездит, но местных чиновников это почему-то не волновало. В конце концов районную администрацию через суд обязали выполнить требование законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

- Управленцев не устраивало такое решение, и они решили обжаловать его. Сначала подали апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда вынесла определение о том, чтобы оставить приговор нижестоящего суда без изменения, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На этом судебная тяжба не закончилась. Ответчик подал кассационную жалобу в президиум Хабаровского краевого суда и в Верховный суд РФ, но и там отказались удовлетворить его просьбу в обжаловании решения. Районной администрации все равно придется установить дорожные знаки. За исполнением требований проследят в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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