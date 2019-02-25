2019-02-25T07:50:30+03:00
Происшествия

Ребенка из поселка Софийск срочно доставили санитарным авиарейсом в Хабаровск

За время полета состояние маленького пациента не ухудшилось
Ольга КИВА
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Ребенка из поселка Софийск срочно доставили санитарным авиарейсом в ХабаровскРебенка из поселка Софийск срочно доставили санитарным авиарейсом в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В минувшие выходные, 23 февраля, вертолет МИ-8 выполнил авиарейс по маршруту "Хабаровск-поселок Софийск-Хабаровск". Воздушное судно задействовали, чтобы доставить в краевую столицу ребенка. Сообщение о срочной эвакуации поступило от Хабаровского территориального центра медицины катастроф.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вертолет вернулся в Хабаровск поздно вечером. В полете маленького пациента сопровождала бригада врачей. Они следили за состоянием ребенка и по прибытии в краевую столицу передали его бригаде скорой помощи.

Жителям Хабаровского края и ЕАО напоминают телефоны экстренных служб:

- 101 с мобильного или 01 со стационарного телефонов, если нужно вызвать спасателей или пожарных;

- 102 с мобильного или 02 со стационарного, если нужно вызвать полицию;

- 103 с мобильного или 03 со стационарного, если нужно вызвать скорую помощь;

- 104 с мобильного или 04 со стационарного, если нужно вызвать аварийную газовую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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