Ребенка из поселка Софийск срочно доставили санитарным авиарейсом в Хабаровск
В минувшие выходные, 23 февраля, вертолет МИ-8 выполнил авиарейс по маршруту "Хабаровск-поселок Софийск-Хабаровск". Воздушное судно задействовали, чтобы доставить в краевую столицу ребенка. Сообщение о срочной эвакуации поступило от Хабаровского территориального центра медицины катастроф.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вертолет вернулся в Хабаровск поздно вечером. В полете маленького пациента сопровождала бригада врачей. Они следили за состоянием ребенка и по прибытии в краевую столицу передали его бригаде скорой помощи.
Жителям Хабаровского края и ЕАО напоминают телефоны экстренных служб:
- 101 с мобильного или 01 со стационарного телефонов, если нужно вызвать спасателей или пожарных;
- 102 с мобильного или 02 со стационарного, если нужно вызвать полицию;
- 103 с мобильного или 03 со стационарного, если нужно вызвать скорую помощь;
- 104 с мобильного или 04 со стационарного, если нужно вызвать аварийную газовую службу.
ИСТОЧНИК KP.RU