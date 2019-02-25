25 февраля ограничили проезд на Комсомольской трассе

СЕГОДНЯ 03:33 2019-02-25T07:47:22+03:00

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Зима напомнила о себе в Хабаровском крае, выдав порцию снега. Осадки, которых так ждали в краевой столице, стали причиной временного ограничения на проезд автобусов по Комсомольской трассе в направлении "Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре". Запрет ввели сегодня, 25 февраля.

Как пояснили в краевой Госавтоинспекции, запрет в частности распространяется на движение автобусов, так как езда по гололеду в условиях неблагоприятных дорожно-климатических условий сопряжена с угрозой жизни и здоровью пассажиров.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и сохранять бдительность при управлении машиной. Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах. Это убережет вашу жизнь и жизни других участников дорожного движения. Кроме того, автомобилистам настоятельно рекомендуют по возможности воздержаться от поездок в условиях непогоды и гололеда.

ИСТОЧНИК KP.RU