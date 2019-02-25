СЕГОДНЯ 03:54 2019-02-25T07:44:41+03:00

В Хабаровском крае виновных в поджогах сухой травы будут штрафовать Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровском крае палы сухой травы начались в этом году немного раньше, чем ожидалось. Причиной тому стала бесснежная зима. Как результат, в Ванинском и Советско-Гаванском районах уже ввели противопожарный режим.

- В регионе зарегистрировали уже 20 термических аномалий. К слову, тем, кто причастен к нарушению правил пожарной безопасности, грозит штраф. Простые граждане будут платить до трех тысяч рублей, должностные лица - до 15 тысяч рублей, а юридические лица - от 150 до 200 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что за нарушения, совершенные в период действия особого противопожарного режима, размер штрафов увеличивается в два раза.

Жителей региона убедительно просят не жечь костры и сухую траву, а также быть предельно осторожными при обращении с открытым огнем в местах отдыха, рыбалки, охоты за пределами населенных пунктов и на приусадебных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU