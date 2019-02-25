2019-02-25T04:17:42+03:00
Общество

На Гражданском форуме в Комсомольске-на-Амуре расскажут, как подать заявку на президентский грант

В программе мероприятия также презентация молодежных проектов, обсуждение проблем и работа фотовыставки
Ольга КИВА
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На Гражданском форуме в Комсомольске-на-Амуре расскажут, как подать заявку на президентский грантНа Гражданском форуме в Комсомольске-на-Амуре расскажут, как подать заявку на президентский грантФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В городе Юности 6-7 марта пройдет муниципальный этап Гражданского форума Хабаровского края. Организаторы мероприятия планируют собрать на этой площадке представителей некоммерческого сектора из Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Солнечного и Комсомольского районов и района имени Полины Осипенко.

- Участники обсудят вопросы и проблемы гражданского общества и узнают, как подать заявки на конкурс президентских грантов а 2019 году. В рамках форума устроят 20 дискуссионных и обучающих площадок, а также презентации наиболее успешных молодежных проектов. Для гостей будет работать фотовыставка, посвященная проектам ТОС в Комсомольске-на-Амуре, - рассказали в Общественной палате Хабаровского края.

Мероприятие организуют на базе Музея изобразительных искусств. Желающим участвовать предварительно нужно подать заявку. Регистрация кандидатов закончится 2 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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