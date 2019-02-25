Молодой и пьяный водитель в Хабаровске чуть не покалечил своего пассажира

СЕГОДНЯ 04:41 2019-02-25T07:41:58+03:00

Молодой и пьяный водитель в Хабаровске чуть не лишил жизни своего пассажира Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Пострадавший сначала отказался от медицинской помощи, а позже сам пришел в больницу

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В минувшие сутки, 24 февраля, рано утром произошла дорожная авария. По предварительной информации, происшествие случилось из-за того, что водитель уселся за руль Toyota Hilux Surf, будучи пьяным. Парень 24 лет собирался проехать по улице Бондаря в сторону Воронежской, но не справился с управлением и выехал за пределы дороги. На скорости автолюбитель влетел в металлический гараж.

Как сообщил информированный источник, сначала дорожное происшествие оформили без пострадавших. Однако вечером того же дня в ГИБДД поступило сообщение, что пассажир машины Toyota Hilux Surf обратился за медицинской помощью. У молодого человека диагностировали ушиб и ссадины на голове. Лечиться он будет амбулаторно.

Экспертиза подтвердила, что за руль водитель сел в нетрезвом состоянии. Стаж вождения у него с 2017 года. В отношении парня составили административный протокол.

Жителям города напоминают, что управлять машиной в нетрезвом виде категорически запрещено. Нарушителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU