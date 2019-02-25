2019-02-25T07:40:03+03:00
Происшествия

В центре Хабаровска автобус с пассажирами врезался сразу в столб и в дерево

Кадры жуткой аварии появились в социальной сети
Ольга КИВА
Поделиться:
В центре Хабаровска автобус с пассажирами врезался сразу в столб и в деревоВ центре Хабаровска автобус с пассажирами врезался сразу в столб и в деревоФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Утро 25 февраля началось с серьезного дорожного происшествия. В центре Хабаровска автобус пока по неясным причинам выехал за пределы дороги и врезался в столб, а заодно и в рядом стоящее дерево. Кадры жуткой аварии уже появились в одной из социальных сетей и собрали массу комментариев.

возле разбитого автобуса появился спецавтомобиль скорой помощи Фото: Социальные сети

возле разбитого автобуса появился спецавтомобиль скорой помощиФото: Социальные сети

Как сообщают очевидцы, авария случилась на улице Волочаевской, когда автобус двигался на спуске со стороны улицы Ленина. На месте ДТП уже работают автоинспекторы. Позже возле разбитого автобуса появился спецавтомобиль скорой помощи и пожарная машина. На данный момент информации о потерпевших нет.

Вполне возможно, что водитель пытался объехать перебегающего школьника или его подрезали другие автомобилисты. В ГИБДД пока отказываются комментировать случившееся, поясняя, что причины произошедшего еще устанавливают.

Причины произошедшего еще устанавливают Фото: Социальные сети

Причины произошедшего еще устанавливаютФото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровским старшеклассникам устроят экскурсию по анатомическому музею
Дети из Хабаровского края могут бесплатно отдохнуть в детских центрах «Орлёнок», «Океан» или «Артек»
Главврач в Хабаровском крае оказался в опале из-за ошибки в трудовом договоре
Новый спортивный комплекс с бассейном открылся в Хабаровске
Как в аду побывали хабаровские пожарные, потушившие пламя на складе покрышек
Бывалый уголовник обчистил в Комсомольске-на-Амуре квартиру, которую снимал
Контрольный пакет акций санатория «Уссури» под Хабаровском купило правительство края
Наглый папа на Камчатке бросил дочь, но исправно получал выплаты вместо нее
Молодой и пьяный водитель в Хабаровске чуть не покалечил своего пассажира
На Гражданском форуме в Комсомольске-на-Амуре расскажут, как подать заявку на президентский грант
В Хабаровском крае виновных в поджогах сухой травы будут штрафовать
25 февраля ограничили проезд на Комсомольской трассе
Ребенка из поселка Софийск срочно доставили санитарным авиарейсом в Хабаровск
Чиновникам в Хабаровском крае не понравилось, что они должны установить дорожные знаки
Матч «Амур» - «Рига», 24 февраля: хабаровчане добыли последнюю победу в сезоне 2018/19
Погода на 25 февраля 2019 в Хабаровске: днем -3 градуса, небольшой снег
В Хабаровск из Биробиджана экстренно доставили беременную женщину
В Комсомольске мужчина дал другу телефон позвонить и потерял обоих