СЕГОДНЯ 05:15 2019-02-25T07:40:03+03:00

В центре Хабаровска автобус с пассажирами врезался сразу в столб и в дерево Фото: Социальные сети

Изменить размер текста: A A

Утро 25 февраля началось с серьезного дорожного происшествия. В центре Хабаровска автобус пока по неясным причинам выехал за пределы дороги и врезался в столб, а заодно и в рядом стоящее дерево. Кадры жуткой аварии уже появились в одной из социальных сетей и собрали массу комментариев.

возле разбитого автобуса появился спецавтомобиль скорой помощиФото: Социальные сети

Как сообщают очевидцы, авария случилась на улице Волочаевской, когда автобус двигался на спуске со стороны улицы Ленина. На месте ДТП уже работают автоинспекторы. Позже возле разбитого автобуса появился спецавтомобиль скорой помощи и пожарная машина. На данный момент информации о потерпевших нет.

Вполне возможно, что водитель пытался объехать перебегающего школьника или его подрезали другие автомобилисты. В ГИБДД пока отказываются комментировать случившееся, поясняя, что причины произошедшего еще устанавливают.

Причины произошедшего еще устанавливаютФото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU