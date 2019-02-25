Наглый папа на Камчатке бросил дочь, но исправно получал выплаты вместо нее

СЕГОДНЯ 05:39 2019-02-25T07:37:57+03:00

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На Камчатке к ответу призвали жителя Вилючинска, который придумал, как обогатиться за счет собственной дочери. До девочки ему не было никакого дела – он не платил алименты, не покупал для нее одежду, питание и школьные принадлежности, не платил алименты. При этом он отстаивал в суде свои родительские права, но отнюдь не из отцовских чувств.

- Мужчина как законный представитель оформил на дочку пенсию по потере кормильца – мама несовершеннолетней умерла, воспитанием девочки занималась бабушка. Позже предприимчивый папа оформил еще и региональную выплату на дочь. Реквизиты для оплаты указал свои. Он получил больше 200 тысяч рублей, которые предназначались для девочки, но ни копейки на дочь не потратил, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Горе-папа не побрезговал и деньгами, которые школа перечислила на приобретение ученических канцелярских принадлежностей – всего две с половиной тысячи рублей. Жадность довела мужчину до суда. Прокурор настаивает на лишении его родительских прав - этот вопрос вскоре повторно обсудят на заседании служителей Фемиды. Также мужчину обязали вернуть все до копейки родной дочери, с чем он успешно справился.

ИСТОЧНИК KP.RU