2019-02-25T07:03:45+03:00
Спорт

Новый спортивный комплекс с бассейном открылся в Хабаровске

Заниматься здесь могут все желающие, абонементы уже в продаже
Ольга КИВА
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Новый спортивный комплекс с бассейном открылся в ХабаровскеНовый спортивный комплекс с бассейном открылся в ХабаровскеФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В краевой столице открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Он находится в микрорайоне «Ореховая сопка». Здесь будут готовить молодых спортсменов по самбо, вольной борьбе, волейболу, баскетболу и плаванию. К слову, учреждение передали на баланс краевой школы Олимпийского резерва.

Как отметили в пресс-службе правительства края, двери комплекса будут открыты не только для юных спортсменов, но и для всех желающих. Такой объект необходим на территории, которая сейчас динамично развивается. В микрорайоне уже построили школу, скоро появится детский сад. Также здесь будут реализовывать социальные проекты для молодых семей.

Отметим, что в регионе появилось 48 открытых многофункциональных площадок. Скоро стартует строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов с ледовым полем в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. Кроме того, в городе Юности открыт такой же физкультурно-оздоровительный комплекс, что и в Хабаровске. Еще один объект возводят в поселке Переяславка района имени Лазо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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