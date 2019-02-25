2019-02-25T07:28:28+03:00
Происшествия

Бывалый уголовник обчистил в Комсомольске-на-Амуре квартиру, которую снимал

По версии следствия, фигурант забрался на второй этаж по решетке
Ольга КИВА
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Бывалый уголовник обчистил в Комсомольске-на-Амуре квартиру, которую снималБывалый уголовник обчистил в Комсомольске-на-Амуре квартиру, которую снималФото: Олег ЗОЛОТО
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К полицейским за помощью обратилась комсомольчанка, квартиру которой обокрали. Женщина рассказала, что неизвестный вынес из помещения бутовую технику, одежду и обувь в общей сложности на 165 тысяч рублей. Позже оперативники нашли подозреваемого – он оказался знакомым потерпевшей.

- По версии следствия, задержанный снимал квартиру у заявительницы. Однажды вечером он решил сорвать куш и ради этого даже вскарабкался на второй этаж по решетке первого этажа. Мужчина отжал окно и залез в помещение. Чтобы вывезти имущество, он вызвал грузовое авто, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранту 37 лет, и в его прошлом уже были проблемы с законом из-за имущественных преступлений. Мужчина нигде не работал. Часть похищенного он до задержания успел продать, остальное нашли у него при обыске по месту жительства. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье «Кража». До суда он будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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